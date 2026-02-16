Einer der bekanntesten Küstenabschnitte des Salento in der süditalienischen Adria-Region Apulien ist den Unwettern in Süditalien zum Opfer gefallen: Der imposante Felsbogen der Faraglioni di Sant'Andrea in Melendugno, auch bekannt als "Liebesbogen", ist vollständig ins Meer zerbröselt. Die Felsformation - eine Art Felssporn im Wasser, der über eine natürliche Brücke mit der hohen Steilküste verbunden war - brach am Wochenende zusammen.

Der Einsturz soll durch die heftigen Stürme und starken Regenfälle der vergangenen Tage verursacht worden sein, zuletzt durch ein Unwetter am Samstag. Es handelt sich um den bisher schwersten Schaden, den die Küstenerosion der Landschaft des Salento zugefügt hat. Dass der Bogen ausgerechnet am Samstag, am Valentinstag, eingestürzt ist, wurde von Nutzern in sozialen Netzwerken als schlechtes Omen interpretiert.