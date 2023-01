Hände in den Hosentaschen sind in Japan ein absolutes No-Go, das weiß dort jedes Kind. Umso empörter reagierten zahlreiche Social-Media-User auf ein Video, das einen Abgeordneten und hochrangigen Berater von Premier Fumio Kishida bei einem Staatsbesuch in den USA in eben dieser Pose zeigt.

Der kurze Film mit Seiji Kihara als unrühmlichem Hauptdarsteller wurde dem britischen Guardian zufolge Mitte Jänner aufgenommen. Premier Kishida weilte zu dieser Zeit zu einem fünftägigen Staatsbesuch in den USA, bei dem er auch mit Präsident Joe Biden zusammentraf.