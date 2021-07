"Habe alles verloren": Bergung nach Hauseinsturz in Miami beendet

Einen Monat nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Hauses im US-Staat Florida mit Dutzenden Todesopfern hat die Feuerwehr ihre Bergungsarbeiten beendet. Es handle sich um die "vielleicht größte Tragödie in der Geschichte unserer Gemeinde", sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Wochenende. "In nur wenigen Sekunden geschah das Undenkbare." Mit Ende der Bergungsarbeiten ist das Unglück für Angehörige und Überlebende noch längst nicht ausgestanden.

Die Teams seien in ihre Einsatzzentralen und zu ihren Familien zurückgekehrt, hieß es am Freitag. Die Arbeit werde nun an die Polizei übergeben. Bei dem Unglück waren mindestens 97 Menschen ums Leben gekommen. Eine 54 Jahre alte Frau wird noch vermisst.