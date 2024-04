Guinnessbuch: Ältester Mann der Welt isst gerne Fish and Chips

Wahrscheinlich sei es einfach Glück

Tinniswood sei am 26. August 1912 in Liverpool geboren worden, teilte die Organisation Guinness World Records auf ihrer Internetseite und auf der früher als Twitter bekannten Plattform X mit. Er sei Urgroßvater, Fan des Liverpool FC und wohne derzeit in einem Pflegeheim in Southport, das Personal beschreibe ihn als großen Dampfplauderer.

Die Organisation veröffentlichte ein Video, wie Tinniswood eine Urkunde bekam. Auf die Frage, wie er sich nun fühle, antwortete er: "No different", also nicht anders als vorher. Auf die Frage, was sein Geheimnis sei, sagte Tinniswood, wahrscheinlich sei es einfach Glück.