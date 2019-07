Gruppenvergewaltigung in Freiburg: "Es ist grausam"

Die Freundin der 18-Jährigen widersprach dieser Aussage: "Das ist nicht ihr Stil, dass sie weggeht und sagt, sie will sexuelle Erfahrungen haben." Am Tatabend habe sie geweint und sei zusammengebrochen, nachdem sie von Vergewaltigungen berichtet habe. Sie leide bis heute. "Ich merke schon, dass ihr das ziemlich zusetzt. Auch weil es jetzt alles wieder aufwühlt."

Das Gericht will die 18-Jährige am nächsten Verhandlungstag, dem 24. Juli, vernehmen. Ihre Anwältin hat beantragt, die Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit und per Videoübertragung zu vernehmen. Ein Aufeinandertreffen mit den Angeklagten im Gerichtssaal würde die 18-Jährige zu sehr belasten und könne zu Folgeschäden führen, sagte der psychiatrische Gutachter am Freitag vor Gericht.

Verdacht auf K.O.-Tropfen

Die junge Frau hatte in der Diskothek vor den Taten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Ecstasy-Tablette zu sich genommen. Sie sei danach hilf- und wehrlos gewesen. Zudem bestehe der Verdacht, dass sie auch ein mit K.O.-Tropfen präpariertes Getränk getrunken hat.

Vor der Freundin der 18-Jährigen hatte am Donnerstag bereits der Chefermittler der Polizei die in der Anklage erhobenen Vorwürfe gegen die Männer vor Gericht bestätigt.

Die Plädoyers in dem Prozess werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten, entschied das Gericht am Freitag. Da Teile des Prozesses zum Schutz der 18-Jährigen nicht öffentlich sein werden, gelte dies auch für die Plädoyers, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin zur Begründung. Dies schreibe das Gesetz so vor.

Wann es die Plädoyers und Urteile geben wird, steht noch nicht fest. Das Gericht hat Verhandlungstage bis mindestens Ende Dezember geplant.