Großeltern und Enkerl bei Schießerei in South Carolina getötet

Kein Tag in den USA ohne Schießerei. Am Donnerstag traf es eine Familie in Rock Hill im US-Bundesstaat South Carolina. Das Ehepaar Lesslie, 69 und 70 Jahre alt, sowie ihre beiden Enkelkinder, die bei ihnen im Haus waren, wurden erschossen. Auch ein 39-jähriger Mann, der im Haus Arbeiten verrichtete, wurde getötet. Eine sechst Person schwebt mit schweren Schusswunden in Lebensgefahr, gab das York County Sheriff Office bekannt.

Der Tatverdächtige, über den die Polizei wie auch über mögliche Tatmotive keine Angaben machte, sei in einem nahe des Tatorts aufgespürt worden. Es gehe keine Gefahr mehr von ihm aus.

Hohe Todesrate

In den USA sind Schusswaffen leicht zu kaufen. Und es gibt regelmäßig tödliche Schüsse. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten verfügbaren Statistik aus dem Jahr 2018 insgesamt 39.740 Schusswaffentote in den USA - also etwa 109 Tote pro Tag. Bei rund 60 Prozent der Fälle handelte es sich um Selbsttötungen, bei rund 30 Prozent um Morde.