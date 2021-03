Angehöriger nach Bluttat in Colorado: "Loch in unserer Familie"

In den USA gibt es regelmäßig Tote durch Schusswaffengewalt - den Schmerz der Angehörigen nach dem Shooting im US-Staat Colorado hat der Onkel eines Opfers in Worte gefasst. "Da ist ein Loch. Da ist ein Loch in unserer Familie", sagte Robert Olds am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Stadt Lafayette. Seine 25-jährige Nichte Rikki wurde am Montag von einem Schützen in einem Supermarkt in der Stadt Boulder getötet.