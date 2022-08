In dem beliebten Einkaufszentrum "Emporia" in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit vielen Einsatzkräften an Ort und Stelle.

Laut der schwedischen Tageszeitung "Aftonbladet" gibt es zwei Verletzte unbestimmten Grades. Der öffentliche Verkehr rund um den Tatort sei momentan eingestellt, ein Bahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum. Ob es schon nähere Informationen zu einem mutmaßlichen Schützen gibt ist unklar, die Polizei hält sich zum aktuellen Zeitpunkt bedeckt.

Der TV-Sender "TV4" schreibt von Augenzeugenberichten, wonach rund 20 Schüsse gefallen sein sollen.

Mehr dazu in Kürze.