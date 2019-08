Große Gesten, leere Drohungen gegen Brasiliens Brandstifter

Großflächige Ermittlungen gegen die Organisatoren der Brandstiftungen im Amazonasgebiet: So lauten zumindest die Ankündigungen der brasilianischen Polizei. Zu groß war der internationale Druck geworden, seit klar ist, dass weniger Missgeschick und Naturgewalten, sondern strategische Planung für die Feuer verantwortlich ist, die den Regenwald des Amazonas vernichten.

Am sogenannten „Tag des Feuers“ am 10. August waren mehr als die Hälfte aller Brände seit Jahresbeginn ausgebrochen. Im Bundesstaat Pará hatten sich etwa mehr als 70 Personen in einer WhatsApp-Gruppe dazu verabredet, große Flächen entlang der Landstraße BR-163 in Brand zu stecken.