Großbrand in Schweinezuchtbetrieb kostet 800 Tieren das Leben

Bei einem Großbrand in einem Schweinezuchtbetrieb südlich des Bodensees sind in der Schweiz rund 800 Schweine verendet. Menschen seien bei dem Unglück in Gossau nicht verletzt worden, hieß es von der Kantonspolizei von St. Gallen. Gossau liegt rund 40 Kilometer südlich von Konstanz am Bodensee.