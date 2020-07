Großbrand in der Kathedrale von Nantes ausgebrochen

Erinnerung an Notre Dame

Die in Flammen stehende gotische Kathedrale von Nantes weckt Erinnerungen an einen der verheerendsten Brände der jüngeren französischen Geschichte. Im April 2019 war die wohl berühmteste Kathedrale der Welt, die Notre Dame in Paris, bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Der gesamte mittelalterliche Dachstuhl fiel damals den Flammen zum Opfer. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Feuer einen Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren versprochen. Die Bauarbeiten waren zuletzt wegen der Coronakrise Mitte März unterbrochen worden.