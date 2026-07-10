Größter Taifun seit Jahrzehnten zieht auf Taiwan zu

Auf Taiwan zieht nach Angaben des staatlichen Wetteramtes der größte Taifun seit Jahrzehnten zu. Hunderte Menschen wurden evakuiert, viele Schulen und Büros blieben am Freitag geschlossen.

„Bavi“ werde vermutlich im Laufe des Tages auf Land treffen und Windböen von fast 200 Kilometern pro Stunde über Taiwan rasen lassen, erklärte das Wetteramt. „Bavi“ hat den Angaben zufolge eine Spannweite von rund 380 Kilometern. Damit ist er der größte Taifun, der Taiwan seit mehr als 30 Jahren trifft.