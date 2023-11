Der größte Eisberg der Welt hat sich in der Antarktis gelöst

Das Problem könnte sich noch in Luft - beziehungsweise Wasser - auflösen

Doch es gibt noch Hoffnung für die Tierwelt in Südgeorgien: Vor drei Jahren löste sich der bis dahin größte beobachtete Eisberg, A68, und driftete ebenfalls auf die Insel zu. Damals lösten sich die Sorgen in Luft auf, als sich der Eiskoloss in der wärmeren Strömung in Millionen kleinere Schollen auflöste. Ein Szenario, das auch im Fall von A23a möglich sei - wenn auch nicht wahrscheinlich.

"Ein Eisberg von dieser Größe hat das Potenzial, sehr lange in den südlichen Meeren zu überleben, auch wenn das Wasser warm ist", so Marsh. "Er könnte theoretisch sogar bis vor die Küste Südafrikas treiben, wo er dann eine Gefahr für den Schiffsverkehr darstellen würde."