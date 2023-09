7 Tote bei Autounfall mit griechischen Nothelfern in Libyen

Helfer waren auf dem Weg nach Darna

Das griechische Außenministerium bestätigte am Sonntag einen Unfall griechischer Nothelfer auf dem Weg in die libysche Hafenstadt Darna, ohne Einzelheiten zu nennen. Das griechische Konsulat in Benghazi, die EU und die Vereinten Nationen stünden bereit, um zu helfen.