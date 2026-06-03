Griechenland greift durch: Neue Regeln für Quad-Touristen auf Urlaubsinseln

Griechenland will die Vermietung von Quads deutlich strenger regeln. Nach Angaben von Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis am Mittwoch sollen Fahrer künftig mindestens fünf Jahre im Besitz eines Führerscheins sein, um ein solches Fahrzeug mieten zu dürfen.

Mit der geplanten Regelung will die Regierung vor allem unerfahrene Fahrer von den auf vielen Inseln weit verbreiteten Quads fernhalten und so die Zahl der Unfälle senken. Zudem sollen Vermieter verpflichtet werden, die Führerscheine ihrer Kunden zu überprüfen und Schutzhelme bereitzustellen, teilte der Minister weiter mit.