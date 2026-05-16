Schwierige Bergung in Hellsklamm: Quadunfall in steilem Gelände

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Offroad-Gelände der Hellsklamm in der Gemeinde Brand-Laaben (Bezirk Lilienfeld) ein schwerer Quadunfall. Der Fahrer stürzte auf einem extrem steilen Streckenabschnitt mit seinem Fahrzeug rückwärts ab und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Rettung des Verunfallten gestaltete sich aufgrund des schwierigen Geländes äußerst aufwendig und kräftezehrend.

Unwegsames Gelände

Gemeinsam mit der Bergrettung und dem Rettungsdienst unterstützte die Feuerwehr den Abtransport des Mannes, nachdem er durch den Notarzt des Christophorus 3 erstversorgt worden war. Der Verletzte wurde über unwegsames Gelände zu einer Forststraße getragen. Erst dort konnte er mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber aus dem Wald ausgeflogen werden.