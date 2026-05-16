NÖ: Großbrand von Maschinenhalle forderte Feuerwehr
Zusammenfassung
- Vollbrand einer Maschinenhalle in Wilhelmsburg forderte Samstagfrüh zahlreiche Einsatzkräfte und höchste Alarmstufe.
- Löschwasser musste mit Tankwagen über sechs Kilometer herangeschafft werden, da die Wasserversorgung schwierig war.
- Niemand wurde verletzt, Tiere konnten gerettet und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden; Brandursache noch unklar.
Der Vollbrand einer Maschinenhalle bei einem Bauernhof in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) hat Samstagfrüh die Einsatzkräfte der Umgebung gefordert. Die höchste Alarmstufe wurde ausgerufen, um die schwierige Wasserversorgung vor Ort managen zu können. Mit Tankwagen musste eine Strecke von sechs Kilometern zurück gelegt werden, berichtete die Feuerwehr der APA am Samstag. Der Feuerschein der auf einem Berg gelegenen Halle war für die Hilfskräfte aus der Ferne schon zu sehen.
Tiere gerettet
Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Auch der gesamte Tierbestand konnte gerettet werden. Ebenso wurde ein Übergreifen der Flammen auf Stall und Wohngebäude verhindert. Die Ursache des Brandes war am frühen Samstagnachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen von Brandsachverständigen, die vor Ort waren. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.
Auf dem Hof selber befand sich ein Bassin mit etwa 20 Kubikmetern Wasser, der Rest des benötigten Löschwassers musste mit Leitungen und den Tankwagen herbeigeschafft werden, erklärte Feuerwehrkommandant Martin Praxl.
Zwölf Feuerwehren mit rund 30 Einsatzwagen waren an dem Einsatz beteiligt, der bis zum späten Vormittag dauerte. Gegen Mittag konnte dann Brand aus gegeben werden.
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