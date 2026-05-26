Betrunkener (38) fährt Quad mit Kleinkind (3) - beide schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kroisbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit einem Quad sind Montagnachmittag der 38-jährige Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger schwer verletzt worden. Der Lenker war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte. Beim Dreijährigen handelt es sich um das Kind eines anwesenden Bekannten des Lenkers. Beide Verletzten trugen keinen Helm. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert.

Der 38-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahm das Quad den Polizeiangaben zufolge gegen 16 Uhr in einer Hauseinfahrt in Betrieb. Bereits nach einigen Metern stürzte das kleine vierrädrige Kraftfahrzeug seitlich um. Der Alkotest beim Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.