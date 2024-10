Mädchen nach Quad-Unfall vorm Ertrinken gerettet

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in Wolfsberg mit einem Quad in einen Bach gestürzt und von zufällig vorbeikommenden Männern vor dem Ertrinken gerettet worden.

Das Mädchen war gemeinsam mit seiner neunjährigen Cousine mit dem Quad von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt.