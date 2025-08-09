Quad-Unfall im Wald: Vermisster nach Suche tot aufgefunden

Der Mann war laut Polizei mit seinem Quad im Wald im Gemeindegebiet von Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs und verunglückte dabei tödlich. Er sei offenbar zu Sturz gekommen und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Eine seit den frühen Morgenstunden laufende Suchaktion in der Steiermark nach einem abgängigen 62-Jährigen hat am Samstag kurz nach 14 Uhr mit dem Auffinden des Mannes im unwegsamen Gelände geendet.

Polizeihubschrauber und Drohnen in Eimsatz

Jede Hilfe sei zu spät gekommen, so die Polizei. Gegen 7.45 Uhr hatte die Ehefrau des Mannes eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei erstattet. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der 62-Jährige am späteren Freitagnachmittag noch bei einem Nachbarn gesehen worden sei, wo er angegeben hatte, noch eine Runde mit seinem Quad im Wald fahren zu wollen.

Samstagfrüh sei schließlich eine großangelegte Suchaktion gestartet worden, an der neben der Feuerwehr Hitzendorf und dem Polizeihubschrauber auch Drohnen der Feuerwehr, die Rettungshundebrigade, Kräfte der Bergrettung sowie mehrere Polizeistreifen beteiligt gewesen seien. Aufgrund des unwegsamen Geländes seien auch Quads der Einsatzkräfte zum Einsatz gekommen.