Hüpfburg stürzte bei Fest um: Vier Verletzte, darunter ein Kind
Ein Unfall bei einer Veranstaltung in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) hat Freitagabend vier Verletzte gefordert, darunter ein Kleinkind. Eine Hüpfburg war umgestürzt und hatte die Besucher des Festes getroffen.
Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, stürzte gegen 17.45 Uhr die Hüpfburg aus bislang ungeklärter Ursache um. Eine 60-jährige Frau befand sich gemeinsam mit ihrem knapp zweijährigen Enkel unmittelbar neben der Hüpfburg. Beide wurden von dem schweren Teil getroffen.
Eine anwesende Ärztin leistete umgehend Erste Hilfe, ehe die Verletzten vom Roten Kreuz übernommen wurden.
Verbrennungen an den Handflächen
Die 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Feldbach gebracht. Ihr Enkel wurde mit leichten Verletzungen in die Kinderklinik Graz eingeliefert und noch am selben Tag wieder entlassen.
Zwei weitere Personen, die versucht hatten, die Hüpfburg mit einem Verankerungsseil zu halten, erlitten durch die Reibung am Seil Verbrennungen an den Handflächen.
