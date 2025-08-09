Hüpfburg stürzte bei Fest um: Vier Verletzte, darunter ein Kind

Ein Unfall bei einer Veranstaltung in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) hat Freitagabend vier Verletzte gefordert, darunter ein Kleinkind. Eine Hüpfburg war umgestürzt und hatte die Besucher des Festes getroffen.

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, stürzte gegen 17.45 Uhr die Hüpfburg aus bislang ungeklärter Ursache um. Eine 60-jährige Frau befand sich gemeinsam mit ihrem knapp zweijährigen Enkel unmittelbar neben der Hüpfburg. Beide wurden von dem schweren Teil getroffen.

Eine anwesende Ärztin leistete umgehend Erste Hilfe, ehe die Verletzten vom Roten Kreuz übernommen wurden.