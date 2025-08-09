44-jähriger beim Fensterputzen abgestürzt
Der Mann fiel 4,5 Meter in die Tiefe, durchschlug ein Glasdach und prallte auf den Fliesenboden.
Ein 44-jähriger Arbeiter ist am Freitag beim Fensterputzen an einem Wohnhaus in Stattegg (Bezirk Graz-Umgebung) von seiner Leiter 4,5 Meter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
Die Leiter dürfte ihm weggerutscht sein, berichtete die Polizei. Der Mann stürzte senkrecht nach unten, durchschlug ein Glasvordach und prallte auf einen Fliesenboden. Anrainer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.
Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Die Polizei setzte das Arbeitsinspektorat über den Unfall in Kenntnis.
