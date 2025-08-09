44-jähriger beim Fensterputzen abgestürzt

Ein 44-jähriger Arbeiter ist am Freitag beim Fensterputzen an einem Wohnhaus in Stattegg (Bezirk Graz-Umgebung) von seiner Leiter 4,5 Meter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Die Leiter dürfte ihm weggerutscht sein, berichtete die Polizei. Der Mann stürzte senkrecht nach unten, durchschlug ein Glasvordach und prallte auf einen Fliesenboden. Anrainer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.