Schwerer Unfall: 15-Jähriger auf Moped kollidiert mit PKW

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde bei einer Kollision mit einem PKW in Vorau schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
09.08.25, 08:24
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

Ein 15-jähriger Mopedfahrer kollidierte mit einem PKW und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unfall geschah gegen 19:30 Uhr an der Einmündung einer Gemeindestraße auf die Landesstraße L 405 bei Vorau.

Kollision beim Einbiegen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem PKW auf einer Gemeindestraße in Richtung L 405. Gleichzeitig war der 15-jährige Mopedlenker auf der L 405 aus dem Ortsgebiet Vorau kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs. 

Der PKW-Lenker soll nach eigenen Angaben bei Nachrang nach links auf die L 405 einbiegen haben wollen. Dabei dürfte er zunächst nach links, dann nach rechts geblickt und einen herannahenden Traktor wahrgenommen haben. Er soll noch vor dem Traktor einbiegen haben wollen, wobei er im Augenwinkel von links ein Moped bemerkt haben soll – unmittelbar darauf kam es zur Kollision. Der Mopedlenker prallte gegen die linke Vorderseite des PKW und dürfte auf die Fahrbahn geschleudert worden sein.

Schwere Verletzungen und Straßensperre

Der 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landesstraße L 405 musste im Unfallbereich für mehr als eine Stunde – von 19:30 bis 20:45 Uhr – komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

