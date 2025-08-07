Positiver Alko-Vortest: 25-Jähriger krachte mit Pkw gegen Hausmauer

Am Donnerstagnachmittag kam ein 25-Jähriger mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchquerte ein Feld und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Hausmauer .

Der Mann war in Richtung St. Andrä im Sausal (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wagna gebracht.

Ein durchgeführter Alkohol-Vortest verlief positiv. Der 25-Jährige gab an, dass er einem Tier ausweichen musste und deshalb von der Fahrbahn abgekommen sei.