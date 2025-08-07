Positiver Alko-Vortest: 25-Jähriger krachte mit Pkw gegen Hausmauer
Der Unfall ereignete sich im steirischen Bezirk Leibnitz. Der Mann gab an, einem Tier ausgewichen zu sein.
Am Donnerstagnachmittag kam ein 25-Jähriger mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchquerte ein Feld und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Hausmauer.
Der Mann war in Richtung St. Andrä im Sausal (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Wagna gebracht.
Ein durchgeführter Alkohol-Vortest verlief positiv. Der 25-Jährige gab an, dass er einem Tier ausweichen musste und deshalb von der Fahrbahn abgekommen sei.
Kommentare