Explosion in steirischem Betrieb: Drei Arbeiter schwer verletzt

Drei Arbeiter sind Dienstagmittag bei einer Explosion während Wartungsarbeiten in einem Industriebetrieb nördlich von Graz teils schwer verletzt worden.

Das Aerosol des Sprays dürfte sich durch das Löten entzündet haben und so kam es wohl zur Explosion. Der Mann und ein Kollege erlitten schwere Verbrennungen an Händen und Füßen, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Drei Männer in Spital eingeliefert

Ein dritter Arbeiter erlitt durch die Explosion eine leichte Verletzung an der Hand. Alle drei wurden ins UKH Graz gebracht. Der entstandene Sachschaden in dem Industriebetrieb in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) ist gering. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert.