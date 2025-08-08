Oberösterreicherin auf Turracher Höhe bei Schwammerlsuche abgestürzt

Eine Frau aus Oberösterreich ist am Donnerstagnachmittag beim Schwammerl suchen auf der steirischen Seite der Turracher Höhe (Bezirk Murau ) über einen steilen Abhang gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Sie wurde per Rettungshubschrauber in die Landesklinik Tamsweg im salzburgischen Lungau geflogen.

Sturz im steilen Gelände

Die 62-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der Turrach zum Pilze sammeln unterwegs. Dabei stürzte sie im steilen Gelände aus eigenem Verschulden, kollerte nach unten und schlug mit dem Rücken gegen einen Stein. Die Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz Murau erstversorgt. Nach der Taubergung durch die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 14 des ÖAMTC aus Niederöblarn wurde sie ins Spital Tamsweg gebracht.