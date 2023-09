Greta Thunberg muss erneut vor Gericht

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich erneut wegen einer Protestaktion vor Gericht verantworten.

Die schwedische Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, Anklage gegen eine junge Frau erhoben zu haben, die sich am 24. Juli an einer Klimademonstration in Malmö beteiligt habe. Die Demonstration sei nicht genehmigt gewesen und habe dazu gefĂŒhrt, dass der Autoverkehr blockiert worden sei, erklĂ€rte StaatsanwĂ€ltin Isabel Ekberg.

