Vater des "Gottesteilchens": Nobelpreisträger Peter Higgs gestorben

Seine Idee damals: So wie Gravitation Dingen ihr Gewicht verleiht, geben Urteilchen ihnen ihre Masse. Die Idee kam ihm beim Wandern in Schottland. Nicht sofort wurde er ernst genommen. Sein erster Aufsatz darüber wurde in den „Physics Letters“ noch nicht einmal abgedruckt. Der Durchbruch gelang erst Jahrzehnte später, 2012, am Europäischen Kernforschungszentrum (CERN) in der Schweiz. „Manchmal ist es nett, recht zu haben“, meinte Higgs trocken im Fachblatt „New Scientist“.

Peter Higgs war die Zuerkennung des Physik-Nobelpreises etwas peinlich: Sein Name sei eher zufällig mit dem Higgs-Teilchen verbunden worden - es sei doch eine Gruppenleistung gewesen, sagte der bescheidene Brite damals im Nobelpreis-Rummel. Damals, ein halbes Jahrhundert nach seiner Theorie zum „Gottesteilchen“, bekamen er und Francois Englert die höchste Ehrung in der Physik. „Ich bekomme den Preis für etwas, für das ich 1964 zwei oder drei Wochen gebraucht habe. Das war nur ein sehr kleiner Teil meines Lebens“, meinte Higgs. Nun ist Higgs 94-jährig gestorben.

„Die Entdeckung des Jahrhunderts“ nannte der Freiburger CERN-Physiker Karl Jakobs den Nachweis des Higgs-Teilchens. „Die Frage, wie man Masse von Elementarteilchen erklärt, war Jahrzehnte das größte Problem der Physik“, sagte er. Higgs Theorie zu beweisen sei die Hauptmotivation für den Bau des CERN-Teilchenbeschleunigers gewesen. Als die Entdeckung des Higgs-Teilchens am 4. Juli 2012 am CERN in Genf verkündet wurde, war Higgs dabei. Eine Sternstunde der Physik.

Was macht den Beweis seines Teilchens so spektakulär? Die Theorie von Higgs und Englert beantwortet eine wichtige Frage über das Universum: Was verleiht allen existierenden Dingen ihre Form und Größe? Oder anders: Ohne Higgs-Teilchen gäbe es keine Masse im Universum.

Der Higgs-Mechanismus funktioniert wie eine Art Sirup, der an Elementarteilchen klebt, sie abbremst und ihnen so Masse verleiht. Das Higgs-Feld, der Sirup, zeigt sich über das Higgs-Teilchen.