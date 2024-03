Gorilla-Hagel und Tornados in den USA: "Es ist die reine Verwüstung"

Zwei Menschen seien in Lakeview (Ohio), rund 200 Kilometer nördlich von Dayton, in einer Siedlung von Mobilheimen (transportable Häuser) im Sturm getötet worden, teilte Sheriff Randall Dodds Medienberichten zufolge in der Nacht zum Freitag mit. "Der Schaden hier ist einfach unglaublich", zitierte ihn der Sender NBC News.

"Es ist die reine Verwüstung"

"Es ist die reine Verwüstung", sagte die Vorsitzende der örtlichen Handelskammer in Lakeview, Amber Fagan, dem Sender ABC 6 News. "So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Unser Gemeindegebäude ist zerstört, unser Waschsalon ist weg", ergänzte sie. Auf Fotos in Lokalmedien waren abgedeckte Häuser und umgeknickte Bäume zu sehen.