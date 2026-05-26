In der Gemeinde Golzow in Brandenburg hat ein Landwirt am Samstagvormittag eine Leiche im hohen Gras auf einer Wiese im Ortsteil Lucksfleiß entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während Mäharbeiten: Toter Mann auf Wiese entdeckt Wie rbb24 berichtet, geriet der Leichnam ersten Erkenntnissen am 23. Mai gegen 9:45 Uhr offenbar in das Mähwerkzeug eines Traktors. Daraufhin entdeckte der Landwirt den leblosen Mann und verständigte Rettungskräfte sowie die Polizei.

Leiche wies bereits Verwesungserscheinungen auf Laut der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Brandenburger Polizei, dass der Tote schon längere Zeit auf der Wiese gelegen haben muss, da der Körper bereits erste Verwesungserscheinungen aufgewiesen habe.