Wiener Pensionistin lag tot im Bett: Nun wird ihr Umfeld durchleuchtet

Die Obduktion war laut Sprecher Markus Dittrich am Dienstag abgeschlossen, über das Ergebnis hielt sich die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen bedeckt. Es wird weiterhin "in alle Richtungen ermittelt", sowohl ein Tötungsdelikt als auch eine natürliche Todesursache sei möglich.

Nach dem Tod einer 78-jährigen Frau, deren Leiche Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in der Herzgasse in Wien-Favoriten aufgefunden worden war, wird das Umfeld der Pensionistin durchleuchtet.

Eine Bekannte der 78-Jährigen hatte die Polizei verständigt, nachdem sie seit längerem von dieser nichts mehr gehört hatte. Zudem hatte die Frau seit längerem gesundheitliche Probleme.

Tote lag im Schlafzimmer

Bei einer Nachschau reagierte niemand auf Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür, aus dem Inneren war kein Lebenszeichen zu vernehmen. Daraufhin öffnete die Feuerwehr gegen 14.50 Uhr die Tür. Im Schlafzimmer wurde die Tote entdeckt. Sie dürfte schon länger dort gelegen sein.

Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Auch das Sperrverhältnis der Tür wird nun genauer unter die Lupe genommen.