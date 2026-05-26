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Frankreich

Starke Meeresströmung: Zwei Tote bei Badeunfällen an Atlantikküste

Zwei Menschen kamen an der Atlantikküste in Frankreich durch gefährliche Meeresströmungen ums Leben. Darunter ist eine 56-jährige Deutsche.
26.05.2026, 12:28

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Sandstrand mit Holzsteg und Dünenvegetation an der Atlantikküste bei Lège-Cap-Ferret im Département Gironde, wo aktuell gefährliche Strömungen herrschen.

Bei einem Badeunfall an der französischen Atlantikküste sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine 56-jährige Deutsche wurde am Sonntag von einer starken Meeresströmung bei der Stadt Lège-Cap-Ferret in den Tod gerissen, wie die Präfektur des Départements Gironde mitteilte. 

Badeunfall: Zwei Menschen gestorben

Ferner kam in derselben Region nach Angaben der Behörden ein Mann von etwa 60 Jahren bei der Stadt Lacanau in einer Meeresströmung ums Leben.

Gefahr starker Meeresströmungen

An der französischen Atlantikküste gibt es derzeit besonders gefährliche Strömungen, weshalb die Behörden eine Warnung ausgaben. Seit Freitag wurden im Département Gironde 31 Menschen, die durch die Strömungen in Gefahr geraten waren, bei Noteinsätzen gerettet. Die Präfektur erneuerte am Sonntag ihren Aufruf, wegen der starken Strömungen "maximale Wachsamkeit" walten zu lassen.

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