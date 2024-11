Giftinjektion statt Covid-Impfung: 31 Jahre Haft für Arzt

Dazu fälschte er medizinische Dokumente und verkleidete sich, um den Mann zu vergiften. Das Opfer überlebte die Injektion, litt aber danach an einer aggressiven bakteriellen Infektion und musste sich zudem mehreren Operationen unterziehen.

Ein britischer Arzt ist am Mittwoch in Newcastle zu mehr als 31 Jahren Haft verurteilt worden, weil er den Lebensgefährten seiner Mutter mit einer Giftinjektion töten wollte. Diese hatte der 53-Jährige als Covid-19-Impfung getarnt.

Die Richterin am Newcastle Crown Court verurteilte den Hausarzt aus Sunderland zu 31 Jahren und fünf Monaten Gefängnis für das, was sie "einen dreisten Plan, einen Mann in aller Öffentlichkeit zu ermorden", nannte. Der Angeklagte hatte sich zu Beginn des Prozesses des versuchten Mordes schuldig bekannt.