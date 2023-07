Geplante Tora-Verbrennung bei Demonstration in Schweden abgesagt

"Ich will zeigen, dass die Meinungsfreiheit Grenzen hat, die ber√ľcksichtigt werden m√ľssen", sagte der in Schweden lebende Syrer Ahmed A. "Ich will zeigen, dass wir einander respektieren m√ľssen, wir leben in derselben Gesellschaft. Wenn ich die Tora verbrenne, ein anderer die Bibel, ein anderer den Koran, wird es hier Krieg geben. Ich wollte zeigen, dass es nicht richtig ist, das zu tun."

Ende Juni hatten die schwedischen Beh√∂rden eine Aktion eines nach Schweden gefl√ľchteten Irakers genehmigt, die in der muslimischen Welt heftige Proteste ausl√∂ste. Der 37-J√§hrige trat am ersten Tag des islamischen Opferfestes in Stockholm mehrmals auf ein Exemplar des Koran. Danach steckte er Schinkenstreifen, die Muslimen als unrein gelten, in das Buch und verbrannte einige Seiten daraus. Zuvor hatte der Rechtsextreme Rasmus Paludan im J√§nner bei einer Demonstration in Stockholm einen Koran verbrannt.

Die schwedische Polizei betonte, dass die Erlaubnis einer Demonstration keine formale Genehmigung zur Verbrennung einer heiligen Schrift darstelle. Das schwedische Recht verbietet die Verbrennung solcher B√ľcher aber nicht. Die Polizei kann eine Demonstration verbieten, wenn sie die Sicherheit gef√§hrdet oder Raum f√ľr Handlungen oder Worten bietet, die zum Rassenhass aufstacheln.