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Von Mailand nach Alicante

Gelsen in der Kabine: Ryanair-Flug gestoppt

Die ungewöhnliche Evakuierung der Maschine sorgte für fast drei Stunden Verspätung und Verwunderung bei den Passagieren.
17.07.2026, 14:27

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Ein Schwarm Gelsen hat am Flughafen Mailand Malpensa für eine ungewöhnliche Unterbrechung gesorgt: Ein Ryanair-Flug nach Alicante konnte erst mit fast dreistündiger Verspätung starten, nachdem die Insekten die Kabine des Flugzeugs befallen hatten.

Aus hygienischen Gründen entschied die Crew, alle Passagiere aus der Maschine aussteigen zu lassen. Zusätzlich spielte nach Medienberichten die Sorge einer jungen Reisenden eine Rolle, die angab, allergisch auf Gelsenstiche zu reagieren. Die Passagiere wurden zu einem anderen Gate gebracht und anschließend auf ein Ersatzflugzeug umgebucht. Erst mit dieser Maschine konnte der Flug nach Spanien schließlich fortgesetzt werden.

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Wie die Gelsen in die Kabine gelangten, blieb zunächst unklar. Der ungewöhnliche Vorfall sorgte bei den Reisenden für Verwunderung und verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken.

Ryanair
Agenturen, bqu  | 

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