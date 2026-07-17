Gelsen in der Kabine: Ryanair-Flug gestoppt

Ein Schwarm Gelsen hat am Flughafen Mailand Malpensa für eine ungewöhnliche Unterbrechung gesorgt: Ein Ryanair-Flug nach Alicante konnte erst mit fast dreistündiger Verspätung starten, nachdem die Insekten die Kabine des Flugzeugs befallen hatten.

Aus hygienischen Gründen entschied die Crew, alle Passagiere aus der Maschine aussteigen zu lassen. Zusätzlich spielte nach Medienberichten die Sorge einer jungen Reisenden eine Rolle, die angab, allergisch auf Gelsenstiche zu reagieren. Die Passagiere wurden zu einem anderen Gate gebracht und anschließend auf ein Ersatzflugzeug umgebucht. Erst mit dieser Maschine konnte der Flug nach Spanien schließlich fortgesetzt werden.