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Hessen

D: Geisterfahrt von Mutter fordert drittes Todesopfer – Tochter (12) tot

Insgesamt starben bei dem Unfall in Hessen drei Menschen, darunter die Fahrerin. Der Zustand eines zehn Jahre alten Buben ist weiterhin kritisch.
22.07.2026, 14:10

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Polizeiabsperrung

Nach dem folgenschweren Geisterfahrer-Unfall einer Frau auf der Autobahn 45 in Hessen (Deutschland) ist eines ihrer drei lebensgefährlich verletzten Kinder gestorben. Das zwölfjährige Mädchen sei am späten Dienstagnachmittag seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Der Zustand des zehn Jahre alten Buben sei weiterhin kritisch.

Drei Menschen starben, darunter Fahrerin

Der Zustand seiner 15-jährigen Schwester sowie des Vaters der Familie aus Unterfranken werde aktuell als stabil eingestuft. Insgesamt starben drei Menschen bei dem Unfall, darunter die Fahrerin.

Pkw von Leitplanke durchbohrt: Drittes Todesopfer nach Crash in NÖ

Frontal mit Auto eines 70-Jährigen kollidiert

Die Mutter der Kinder war laut Polizei in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Wagen eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen. Der Mann aus Hagen in Nordrhein-Westfalen starb noch an der Unfallstelle, die 34-Jährige aus Obernburg im Landkreis Miltenberg erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Traktorunfall in Vorarlberg: Vater und sechsjährige Tochter tot

Alle Insassen in Fahrzeugen eingeklemmt

Durch den Unfall waren den Angaben zufolge alle Insassen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten befreit werden. Sie mussten teilweise mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzugezogen.

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kurier.at, dw  |   |  Aktualisiert vor 20 Minuten

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