Nach dem folgenschweren Geisterfahrer-Unfall einer Frau auf der Autobahn 45 in Hessen (Deutschland) ist eines ihrer drei lebensgefährlich verletzten Kinder gestorben. Das zwölfjährige Mädchen sei am späten Dienstagnachmittag seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Der Zustand des zehn Jahre alten Buben sei weiterhin kritisch.

Drei Menschen starben, darunter Fahrerin Der Zustand seiner 15-jährigen Schwester sowie des Vaters der Familie aus Unterfranken werde aktuell als stabil eingestuft. Insgesamt starben drei Menschen bei dem Unfall, darunter die Fahrerin.

Frontal mit Auto eines 70-Jährigen kollidiert Die Mutter der Kinder war laut Polizei in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Wagen eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen. Der Mann aus Hagen in Nordrhein-Westfalen starb noch an der Unfallstelle, die 34-Jährige aus Obernburg im Landkreis Miltenberg erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.