Das Fahrzeug sei gestohlen worden - an Bord seien auch Pasteten im Wert von rund 25.000 Pfund (etwa 30.100 Euro) gewesen, sagte er in einem Video bei Instagram.

Banks rief die Täter dazu auf, die pikanten Pasteten etwa in einem Gemeindezentrum abzugeben. "Dann könnten wir sie zumindest Menschen geben, die Essen benötigen, und sie würden nicht verschwendet", schrieb er. Die Lieferung war für einen Weihnachtsmarkt in der nordenglischen Stadt York bestimmt gewesen.

"Tun Sie etwas Nettes, weil Weihnachten ist"

"Ich weiß, dass Sie kriminell sind, aber tun Sie vielleicht etwas Nettes, weil Weihnachten ist", sagte Banks. Er gehe davon aus, dass die Diebe auf das Fahrzeug aus waren und ihnen nicht klar war, was geladen war. "Die Pies sind alle in Kartons mit meinem Namen drauf, also nicht so einfach zu verkaufen."

Erst im Oktober war ein Londoner Käsehändler um 950 Laibe Cheddar betrogen worden. Kochbuchautor Jamie Oliver sprang dem Unternehmen mit einem öffentlichen Hilferuf zur Seite. Neal's Yard Dairy war nach eigenen Angaben um Cheddar im Wert von rund 300.000 Pfund (etwa 362.000 Euro) gebracht worden - der Betrüger habe sich als Großhändler eines französischen Lebensmittelhändlers ausgegeben.