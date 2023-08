Gastgeberin servierte Filet Wellington: Gäste starben

Der tödliche Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der als Todesursache vermutet wird, wächst frei in den Hügeln der rund zwei Autostunden von Melbourne entfernten Kleinstadt Leongatha. Das Perfide: Er ähnelt essbaren Pilzen, enthält jedoch ein Gift, das zu Leber- und Nierenversagen führt. Ein Gegenmittel gibt es nicht.

Gastgeberin blieb unbeschadet

Dass die Gastgeberin das Mittagessen unbeschadet überstand, lässt die Gerüchteküche Down Under kochen. Patterson versicherte in australischen Medien mehrfach ihre Unschuld. Sie habe die Pilze in einem asiatischen Lebensmittelgeschäft und einem Supermarkt gekauft und keinerlei Grund, ihren Gästen Schaden zufügen zu wollen, so die 48-Jährige.

