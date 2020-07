Fußball WM-Gastgeber Katar meldet 100.000 Infektionen

Das Emirat Katar hat als zweites Land der arabischen Welt mehr als 100 000 Corona-Fälle gemeldet. Bislang infizierten sich 100 345 Menschen mit dem Coronavirus, wie das katarische Gesundheitsministerium am Montag über Twitter mitteilte. Demnach kam es bislang zu 133 Todesfällen in Verbindung mit dem Virus. Das Emirat ist Gastgeber der nächsten Fußball-WM im Jahr 2022.

In dem reichen Emirat am Golf leben rund 2,7 Millionen Menschen, davon etwa 300 000 Einheimische. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesunken. Am Montag meldete Katar 546 neue Fälle. Das Emirat hatte wie benachbarte Länder strenge Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, hat diese aber mittlerweile gelockert.

Das benachbarte Königreich Saudi-Arabien hat bislang die meisten Corona-Fälle in der arabischen Welt gemeldet. Dort haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 213 000 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Regierung berichtete von fast 2000 Todesfällen. In Saudi-Arabien leben rund 33 Millionen Menschen.