"Fundamentaler Beweis" im Fall Maddie: Polizei sucht in Brunnen

Laut einem Bericht der britischen "Sun" untersucht die Polizei einen Brunnen in der Ortschaft Vila do Bispo. Das Örtchen liegt knapp 15 Kilometer westlich von Praia da Luz – das ist jener Ort, in dem Maddie verschwand. Laut dem portugiesischen Sender RTP sollen die Beamten "fundamentale Beweisstücke“ entdeckt haben.