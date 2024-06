Für Swifties: Dozent bietet Taylor-Swift-Kurs in Basel an

Fans von Taylor Swift können sich demnächst in Basel mit der Sprachkunst der US-Popsängerin befassen. Dozent Andrew Shields von der Universität Basel wird Swifts Poesie in einem dreimonatigen Seminar ab Herbst an der Volkshochschule erkunden, wie diese bestätigt hat.

Swift gehört zu den weltweit erfolgreichsten Kreativen und landete auch mit ihrem kürzlich veröffentlichten Album "The Tortured Poets Department" wieder einen vollen Erfolg. Im August gastiert die Musikerin in Wien, wo sie dreimal das Ernst-Happel-Stadion ausverkauft hat.

Sprach- und Literaturwissenschafter Shields hat bereits an der Uni Basel ein Taylor-Swift-Seminar angeboten. Der Ansturm habe ihn überwältigt. Rund 100 Studierende hätten das Seminar mit einer kreativen Abschlussarbeit bestanden.

Überwältigender Ansturm

Die Volkshochschul-Idee entstand, weil sich auch viele von außerhalb der Universität an ihn gewandt hatten, sagte er. Auch an anderen Unis gab es Swift-Seminare. Wissenschafter in Liverpool befassen sich jetzt in einer Konferenz mit dem "kulturellen Phänomen Taylor Swift".