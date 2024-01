Für die Geliebte: Hinrichtungen nach brutalen Kindermorden

Hinrichtung am Mittwoch

Obwohl die Mutter bereits in eine Scheidung eingewilligt hatte, drängte seine Freundin laut Gericht auf den Tod der beiden Kinder, die sie als "Belastung" für das künftige gemeinsame Leben ansah. Nach Angaben des Volksgerichts von Chongqing wurde das Paar im Dezember 2021 zum Tode verurteilt und am Mittwoch hingerichtet.

Mutter mit Hantel erschlagen

Am selben Tag wurde in der östlichen Provinz Fujian das Todesurteil gegen einen Mann vollstreckt, der im Jahr 2015 seine Mutter durch wiederholte Schläge mit einer Hantel getötet hatte, wie das dortige Gericht mitteilte. Die chinesischen Behörden halten die Zahl ihrer Hinrichtungen geheim, doch nach Schätzung von Amnesty International werden jährlich tausende Menschen in der Volksrepublik zum Tode verurteilt oder exekutiert, so viele wie in keinem anderen Land der Welt.