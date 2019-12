Friedensnobelpreisträgerin verteidigt Vorgehen gegen Rohingya

Am zweiten Tag der auf drei Tage anberaumten Anhörung ging Aung San Suu Kyi in die Offensive. Und sie tat nicht weniger, als gleich das gesamte Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof ( IStGH) in Den Haag anzuzweifeln. Dabei ist schon ungewöhnlich, dass die De-facto-Regierungschefin Myanmars, Suu Kyi, überhaupt persönlich in Den Haag auftrat. Denn per Gesetz wäre sie dazu nicht verpflichtet.