Freispruch für Rittenhouse: Schüsse bleiben ungestraft

15 Monate nach den gewaltsamen Protesten in Kenosha/Wisconsin hat es in dem Mordprozess gegen den jungen „Möchtegern-Sheriff“ Kyle Rittenhouse einen kontroversen Freispruch gegeben. Die Geschworenen kamen zu dem Urteil, dass der zur Tatzeit 17-Jährige in Notwehr gehandelt habe. Rittenhouse war mit einem Schnellfeuergewehr nach Kenosha gereist, um „für Sicherheit zu sorgen“. In der Kleinstadt hatte es Ende August 2020 schwere Ausschreitungen gegeben.

Auslöser waren die Schüsse eines weißen Polizisten, der dem Afroamerikaner Jacob Blake bei einer Kontrolle mehrfach in den Rücken geschossen hatte. Blake ist seither querschnittsgelähmt. Der Polizist wurde bisher juristisch nicht belangt.