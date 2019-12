Freigelassener Doppelmörder Söring auf Heimweg nach Deutschland

Das mediale Interesse an der Abschiebung des Diplomatensohnes ist enorm, RTL und Bild schickten eigens Reporter in die USA. Söring reise mit einem Linienflug in der Economy Class und habe die Maschine in Washington bestiegen, hieß es.

"Western, Huhn, Orangensaft", titelte bild.de seine Live-Berichterstattung und veröffentlichte ein Video, das den Mann an Bord des Flugzeuges im Gespräch mit Mitreisenden, beim Essen und beim Filmschauen zeigt.