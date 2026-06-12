Die 44-Jährige wurde auf einer Plantage auf der Insel Taliabu in der Provinz Nordmolukken von der fast acht Meter langen Würgeschlange angegriffen und getötet. Als ihr Ehemann sie fand, steckte ein Teil ihres Körpers bereits im Maul des Reptils, wie der örtliche Polizeichef Adnan Kashogi dem Sender CNN Indonesien bestätigte. Netzpythons zählen zu den größten Schlangenarten der Welt.

Schlange wollte Frau fressen

Die Frau war nach Angaben der Behörden am Dienstag zu einer nahegelegenen Plantage gegangen, um Rinder umzutreiben, kehrte aber nicht zurück. Als ihr Mann nach ihr suchte, entdeckte er den 7,8 Meter langen Python, der sich um den Körper seiner Frau gewickelt hatte und versuchte, sie zu verschlingen. Der Mann habe das Tier mit einem scharfen Werkzeug getötet und seine Frau befreit, sagte Kashogi. Jedoch sei jede Hilfe zu spät gekommen.