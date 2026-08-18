Wie aus einer Presseaussendung des Alaska Department of Fish and Game (ADF&G) hervorgeht, ereignete sich der Bärenangriff am 13. August . Mitarbeiter des ADF&G reagierten auf eine gemeldete Attacke in der Nähe des Prospect Heights Trailhead in Anchorage. Eine Frau wurde verletzt, als sie beim Joggen auf einen Braunbären traf.

Die US-Amerikanerin war allein auf dem Wolverine Bowl Trail laufen, als die Attacke passierte. Die Frau trug ein Bärenspray bei sich und konnte es gegen das Tier einsetzen. Kurz darauf rettete sie sich selbst zum Trailhead, der den Eingangspunkt eines Wanderweges markiert.

Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus zur Behandlung transportiert und von Biologen zum Ort des Angriffs befragt. Die Experten untersuchten, ob es Anzeichen der Bärenaktivität gib, jedoch wurden keine Tiere gefunden.

Was tun, wenn man auf einen Braunbären trifft?

Laut WWF gibt es schätzungsweise über 200.000 Braunbären weltweit, die größte Population ist in Russland zu finden. Der verwandte Grizzly Bear kommt vor allem im Nordwesten Kanadas und der USA vor.

Wie ADF&G berichtet, sollte man vor allem auf folgende Warnsignale achten, wenn man einem Bär begegnet: