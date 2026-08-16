Eine Joggerin ist am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen in Oberösterreich von einem frei laufenden Hund gebissen worden. Die 47-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei rechts der Trattnach vom örtlichen Freibad kommend in Richtung Unternberg gelaufen, als ihr das Tier entgegenkam. Der Pitbull-Terrier attackierte die Frau und biss ihr in den Oberschenkel. Sie wurde schwer verletzt.