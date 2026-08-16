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Oberösterreich

Joggerin (47) bei Hunde-Attacke schwer verletzt: Besitzerin geht einfach weiter

Die Hundebesitzerin hatte die Attacke ignoriert und ging einfach weiter. Die Polizei ersucht um Hinweise.
16.08.2026, 09:02

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Eine Joggerin ist am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen in Oberösterreich von einem frei laufenden Hund gebissen worden. Die 47-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei rechts der Trattnach vom örtlichen Freibad kommend in Richtung Unternberg gelaufen, als ihr das Tier entgegenkam. Der Pitbull-Terrier attackierte die Frau und biss ihr in den Oberschenkel. Sie wurde schwer verletzt.

Joggerin nach Attacke gestorben: Hunde müssen eingeschläfert werden

Die Hundebesitzerin hatte die Attacke ignoriert und ging einfach weiter, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich informierte. Die Verletzte schleppte sich bis zum Freibad Grieskirchen. Dort wurde sie von einer Passantin ins örtliche Klinikum gebracht.

Hunde-Attacke in OÖ: Aggressiver Vierbeiner verletzt Frau

Die Polizeiinspektion Grieskirchen ersucht um Hinweise zur Hundebesitzerin unter der Telefonnummer 059133/4230. Die Frau ist Mitte 30 Jahre alt, schlank und hat rot-blonde Haare.

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