Hunde-Attacke in OÖ: Aggressiver Vierbeiner verletzt Frau
Der aggressive Hund lief frei herum und verletzte eine 31-jährige Frau leicht. Auch einen helfenden Passanten sprang der aggressive Vierbeiner an.
Eine 31-jährige Frau ist am Mittwoch in Wels von einem frei laufenden Hund attackiert und leicht verletzt worden.
Auch ein Passant, der ihr helfen wollte, wurde von dem Tier angesprungen.
Aggressiver Hund: Beamten hatten Schwierigkeiten
Wenig später kam ein Freund des Hundebesitzers, holte den Vierbeiner und ging mit ihm in ein Haus.
Als die Polizei bei ihm läutete, hatten die Beamten Schwierigkeiten, den Sachverhalt zu klären, weil sich das Tier der Rasse Cane Corso so aggressiv gebärdete, so die Exekutive am Donnerstag.
