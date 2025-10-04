15-jährige Mopedlenkerin bei Unfall im Bezirk Eferding gestorben

Eine 15-jährige Mopedlenkerin ist am Freitagabend bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw auf der B129 (Eferdinger Straße) zwischen Peuerbach und Waizenkirchen (Bezirk Eferding) getötet worden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, so die Polizei am Samstag.

Die 15-Jährige war in Richtung Waizenkirchen unterwegs, als sie in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen zusammenstieß. Die Mopedlenkerin wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert, sie wurde tödlich verletzt .

Wie genau es zu der Kollision gekommen ist, war vorerst noch unklar. Die Angaben des Lenkers würden sich nicht exakt mit der Spurenlage decken, hieß es Samstagfrüh bei der Polizei. Deshalb seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Der 19-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ein Alkotest beim 19-Jährigen brachte ein negatives Ergebnis. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.